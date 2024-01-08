Kasım ayında en çok altını TCMB satın aldı

Gopaul, küresel düzeyde merkez bankası altın taleplerinin ivmesini koruduğunu, brüt alımların ise 60 tonu bulurken, brüt satışların da 15 ton düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında da 19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini, Hazine ile birlikte 498 tona yükselttiğini belirten Gopaul, TCMB'nin mart-mayıs arasındaki yoğun net satışlarının bir sonucu olarak yıllık bazda 44 ton ile net satıcı konumunu koruduğunu ifade etti.

Verilere göre, kasımda 25 ton altın alarak ilk sıraya yükselen TCMB'yi, 19 tonluk alımla Polonya Merkez Bankası ve 12 tonluk alımla da Çin Halk Bankası izledi.

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