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Kuyumculardan altın ithalatı düzenlemesine tepki: Şoktayız

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükler hakkında "şoktayız, sektör olarak kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz" dedi.

08 Ağustos 2023 | 14:29
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Kuyumculardan altın ithalatı düzenlemesine tepki: Şoktayız

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık bazı mücevherlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük gelmesini değerlendirdi.

Bloomberg HT yayınına konuk olan Atayık, sektör olarak şokta olduklarını dün çıkan haberlerden sonra bile altın alımlarında ciddi bir fark oluştuğunu bu durumda kuyumculuk yapamaz hale geleceklerinin altını çizdi.

Atayık’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Şoktayız dün düşen haberlerden sonra dünkü altına almamızla bugün altın bugünkü altına almamız arasında 3500 dolara kadar fark oluştu. Yani bu da kiloda 100 TL civarındadır. Böyle bir şey olduğunda üretim duracak, satışlarımızda duracak, kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz. Türkiye’de kuyumculukta dünya pazarlarında ihracatta ikinci, pazar payında beşinci, üretimde üçüncü, 40 bin kuyumcu var bunun 10 bine yakını üretici böyle bir şeyin aniden çıkması bizi şok etti. Sektörle konuşuldu denildi fakat İstanbul Kuyumcular Odası olarak bizden böyle bir bilgi akışı olmadı, sorulmadı dolayısıyla şoktayız. Bu durum sektörü kayıt dışını itecek üretim, çok düşecek devletimizin bunu yeniden istişare etmesi ve düzeltilmesi lazım. Mücevherlerin ithalatına getirilen yükümlülükle en fazla tüketiciye zarar gelecek”

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