Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.418,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 5,47 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,87 puan ve yüzde 2,20 yükselişle 2.690,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76’sı prim yaptı, 20’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti BBVA, ASELSAN, Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirtti. Küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyleyen analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

Yarın Davos Zirvesi’nden gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de büyümenin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

– Altının onsu 1.849,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.849,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 kazançla 964 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,2556 lira, satışta 16,3208 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,0733 lira, satışta 16,1377 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,71’den, bileşik getirisi de yüzde 27,36’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 127,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 110,7 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 964 bin lira, en yüksek 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 964 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 923 milyon 16 bin 125,33 lira, işlem miktarı ise 2.001,90 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 928 milyon 309 bin 272,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.