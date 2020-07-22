Koronavirüs vakalarının sayısındaki keskin artış, büyümenin zayıflaması değerli metallerde yükselişi de beraberinde getirdi. Gümüş öncülüğünde üst üste yeni rekorlar kıran altın bu sabah 410 lirayı gördü. Peki altın fiyatlarında artış sürecek mi?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, değerli metallerde, son iki gündür gümüş öncülüğünde gerçekleşen ve altını da beraberinde getiren bir hareket olduğuna işaret ederek, “Küresel ekonomiyi koronavirüs pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisiyle beraber fiyatlar en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürüyor” dedi.

Yükselen güvenli liman alımlarında, büyümenin zayıflaması, koronavirüs vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer almasının getirdiği desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olduğunu kaydetti.

“ALTINDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞ YÖNÜNDE” *

Erkan, altında ana eğilimin yükseliş yönünde olmayı sürdürdüğünü kaydederek, “Hükümetler ve merkez bankaları büyük çapta ekonomik ve parasal teşvikleri açıklamaya ve uygulamaya sokmaya devam ediyor. AB liderlerinin 750 milyar EUR’luk (390 milyar EUR’su hibe olmak üzere) kurtarma fonunu onaylamalarının ardından Donald Trump yönetimi de 1 ila 3 trilyon dolar büyüklüğünde devasa ekonomik teşvikleri devreye sokmak için Kongre nezdinde çalışıyor.

Altında ana eğilim yükseliş yönünde olmayı sürdürüyor. Gümüş de 22 doları aştı ve altını da yanında taşıyor. Buna karşılık gösterdiği daha yüksek performans itibarıyla altın/gümüş rasyosunu da kapatıyor” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR? *

Yükselişini 3. güne taşıyan gram altın bu sabah 410 lirayı gördü. Şu dakikalarda ise gram altın 408,2 lira, Cumhuriyet altını 672 lira, çeyrek altın ise 672 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1854 dolardan işlem görüyor.