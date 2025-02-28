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  • Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler

Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,28, avro/TL yüzde 1,75 arttı, altının gram fiyatı ise yüzde 2,68, azalış kaydetti.

28 Şubat 2025 | 19:23
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liraya, avro yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15, emeklilik fonları yüzde 0,01 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,89 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.
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  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44387 -0,02458%
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Ege Endüstri (EGEEN) temettü teklifini duyurdu
Borsanın yeni şirketinden temettü kararı
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
28 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftanın verileri
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...
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GERİ
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