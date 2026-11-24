Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de rüzgarın 25 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da sıcaklıklar yükselecek

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Kış değerlerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar kademeli olarak artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığının çarşamba günü 13, perşembe günü 14, cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak?

Cumartesi gününe kadar yağış beklenmeyen İstanbul'da pazar günü aralıklı yağmur, pazartesi günü ise sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Pazar günü 13 derece olması beklenen en yüksek hava sıcaklığının pazartesi günü 10 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.