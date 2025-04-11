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Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,12, avro/TL yüzde 3,31, altının gram fiyatı ise yüzde 6,45 artış kaydetti.

11 Nisan 2025 | 21:04
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.050,56 puanı ve en yüksek 9.581,24 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,01 üstünde 9.380,95 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,36 yükselişle 26 bin 782 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 235 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 6,38 artarak 6 bin 633 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 artarak 38,0610 liraya, avro yüzde 3,31 artışla 43,2580 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,34, emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,77 ile "para piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3957,82 2,23%
  • ALTIN ONS 3234,83 1,87%
  • BIST 100 9380,95 0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,534 -0,628%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38845 -0,70585%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,25 -0,5997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0538 0,3531%
  • EURO/DOLAR 1,1347 1,3061%
  • EURO/TURK LIRASI 43,177 1,6637%
  • STERLIN/DOLAR 1,30777 0,83077%
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Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
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