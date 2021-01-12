Türkiye pandemi yılında bir yandan ihracatı düşerken, diğer yandan ithalatını artıran ender ülkelerden biri oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçen hafta açıkladığı 2020 yılı dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 geriledi.

Buna karşın ithalat 2020’de yüzde 4.3 artış kaydetti. Dış ticaret açığında ise artış yüzde 69,1 oldu. Resmi rakamlara göre, 2020’de Türkiye’nin ihracatı 169,5 milyar dolar olurken, ithalat ise 2020’de 219,4 milyar dolar olarak kaydedildi. 2020’de dış ticaret açığı 49,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

2020’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3 olurken, altın hariç tutulduğunda ise karşılama oranı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti.

İhracatta yılın son ayında gerçekleşen yüzde 16’lık artış her ne kadar aylık bazda tüm zamanların rekoru olsa da 2021’de dış ticaret dinamikleri üzerindeki riskler endişe veriyor.

2020 yılında gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık ihracatla Orta Vadeli Program’da 2020 yılı için hedeflenen 165,9 milyar dolar ihracat hedefi aşıldı.

Özellikle son çeyrekte, çeyrek bazda ilk kez 50 milyar dolar sınırının aşılması ve en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’ne ihracatta bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4, 2019 son çeyreğe göre yüzde 6,7’lik artış yaşanması, 2021’e dair umutları artırmıştı.

Ancak 2021 için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleşmesi, pandemi sürecinin uzaması ve derinleşmesi ile doğru orantılı olacak. Özellikle son dönemde İngiltere ve Almanya gibi Türkiye ihracatının lokomotif pazarlarında, yeni bir kapanma dalgasının başlaması, pek çok sektörde ciddi kaygılara yol açmış durumda.