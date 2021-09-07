Dış ticaret açığı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan 4 milyar 278 milyon dolara yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan veriler, piyasa beklentilerine paralel şekilde geldi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 4,7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 ocak-temmuz döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,6’ya yükseldi.

İhracat 2021 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 25,8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 446 milyon dolar ile Almanya aldı.

Almanya’yı sırasıyla ABD (1 milyar 57 milyon dolar), Britanya (983 milyon dolar), İtalya (803 milyon dolar) ve Irak (772 milyon dolar) izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8’ini oluşturdu.