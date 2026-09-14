"Türkiye ekonomik gelişme hızıyla rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükseldi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39. Ahilik Haftası açılış programı için geldiği Kırşehir'de, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret eden Bolat, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolat ve beraberindekiler, daha sonra törenin düzenleneceği Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Buradaki törende konuşan Bolat, Anadolu'yu ve kültürü mayalayan, ekonomide, ticarette ve alışverişte güzel ahlakı, dürüstlüğü, yardımseverliği, dayanışmayı ve vatanperverliği öngören ve sahiplenen teşkilatın "Ahilik" olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, Ahi Evran Veli Hazretlerine ev sahipliği yapan Kırşehir'in, Ahilik ve esnaf düsturunun mayalandığı, bütün Türkiye'ye kök saldığı çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl çok önemli kararları esnaf lehine uyguladığını kaydeden Bolat, şöyle konuştu:

"Bir ay kadar önce esnafa yüzde 50 finansman maliyet sübvansiyonu ile yüzde 20'den Halk Bankası kaynaklarıyla verdiğimiz 1 milyon lira işletme kredisi limitini 1,5 milyon liraya çıkarttık. İş yeri açma, ticari araç değiştirme ve makine demirbaş alım kredi limitini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarttık. Cumhurbaşkanımız yılın başında da bu kredilerin kullanılmasında yüzde 33 nispetinde fatura ibraz etme zorunluluğu ile ilgili düzenlemenin de yürürlüğe girişini bir sene ertelemişti. Üç hafta kadar önce de uygun şartlarda verilen finansman desteklerinin kullanımında vergi ya da sigorta prim borcu olup da yapılandıramayan veya bu kredi mekanizmasından faydalanamayan esnaflarımız için yeni düzenleme ile onların da bu büyük finansman desteklerinden yararlanmasını sağladı."

Bolat, 23 yıl boyunca 5 bin lira olan işletme kredisi limitinin 1,5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti.

Bunların esnaf açısından büyük fayda ve onların gelişimine katkı sağlandığını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Ekonomide tüm halkımız ve toplumsal kesimler için yapılacak en önemli ve faydalı işlerden biri ekonomiyi büyütmektir. 23 yılda 238 milyar dolardan haziran ayı itibarıyla 1,7 trilyon dolara çıkararak, Allah'a çok şükür ekonomimizi büyütmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu yaklaşık 7 kata varan bir dolar bazındaki ekonomik büyümedir. Kişi başına milli gelirde de 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara yükseltmenin gerçekten satın alma gücü ve halkımızın refahının yükselmesi anlamında çok büyük katkılar yaptığının önemini vurgulamak istiyorum. Bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20 bin 500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Dünyanın 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomine ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. 36 milyar dolar mal ihracatını ağustos ayı sonunda yıllıklandırıp 280 milyar dolara yükselttik. Bütün bunlar tüm halkımıza, katmanlarımıza hakkaniyetli bir şekilde satın alma gücü ve refah düzeyi olarak yansıtılmakta. Bunun yanında 20,5 milyon kişiden oluşan istihdam sayımızı 23 yılda 32 milyon 360 bine yükseltmiş bulunuyoruz. Aynı bu dönemde 65 milyon nüfustan 86 milyon nüfusa büyümenin de altını çizmek istiyorum. Türkiye Allah'a çok şükür siyasi ve ekonomik istikrarı, ekonomik gelişme hızıyla dünya liginde imrenilen, rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir."

Bakan Bolat, ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısında sıcak savaşların yaşandığını, çok acı olayların gerçekleştiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 42 yıllık terör belasının yok edildiğini, terörün kurutulduğunu, bölge etrafındaki ateş çemberinin halka yansımamasının sağlandığını vurgulayan Bolat, başarılı siyasi yönetim, dış politika yönetimi, güçlü ordu ve güçlü savunma sanayi ile Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığını söyledi.

Esnafa 4 milyon 736 bin kez kullanım anlamında 853 milyar lira finans desteğini yüzde 50 sübvansiyonla vermenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Bolat, "Geçen yıl rekor olarak 176 milyar lira 257 bin esnafımıza finansman desteği olarak sağlandı. Bu yıl da ilk 8 ayda 137 bin kullandırımla 114 milyar lira yüzde 20 maliyetle bu finansman destekleri sağlandı. Esnaflarımıza Ticaret Bakanlığı olarak mikro ihracat destekleri sağlıyoruz. Esnaflarımız 2019'da 26 bin 408 ihracat işlemi yapmışken, 2024'te 1 milyon 140 bin ihracat işlemiyle, ihracat miktarını 5 yılda 43 kat artışla 303 milyon dolara çıkardılar. Esnafımız, e-ticaret yapan esnaf konumuna geldi. 64 bin esnaf ve ticaret erbabı e-ticaret yapıyordu 2019'da. Geçen yıl bu rakam 650 bini aştı." diye konuştu.

Kooperatif Bilgi Sistemi'ne kayıtlı 12 bini Ticaret Bakanlığı bünyesinde toplam 50 bine yakın kooperatif bulunduğunu anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı bünyesindeki 12 bin kooperatifte 1 milyon 900 bin kooperatif ortaklarımız bulunmakta. Onlar için de KGF ile TESKOMB arasındaki protokolle 4,5 milyar lira kredi paketi hazırlandı ve onların istifadesine sunuldu. Yine Kooperatif Destekleme Programımızdan yararlanan kooperatiflerimize 1 milyon lira makine, demirbaş alımı desteği faizsiz ve hibe olarak veriliyor. Personel desteği olarak bir yıl için iki personele 840 bin lira ve 150 bin lira fuarlara katılım desteği sağlanıyor. 5 önemli e-ticaret gruplarıyla bakanlığımız arasında protokol yapıldı. Kadın kooperatiflerini destekleme noktasında ücretsiz kaydolabilecekler. Ürünlerin barkodlarında yüzde 50 kayıt ücreti indirimi sağlandı ve marketlerde, mağazalarda ürünlerin yüzde 1'i yöresel ürünlere, yüzde 1'i de kadın kooperatiflerinin ürünlerine kontenjan olarak ayrılıyor. Yine kadın kooperatiflerinin e-ticaret şirketlerine ödeyecekleri komisyon oranı da ilk 6 ay için yüzde 0, 4,5 yıl boyunca da sadece yüzde 1 olarak uygulanacak. Bütün bu çaba ve destekler esnaflarımızı, kooperatiflerimizi, kadın kooperatiflerimizi, üretici birliklerimizi desteklemek için yaptığımız çalışmalardan sadece son zamanlardaki olanları ifade etmiş oluyorum."

Bakan Bolat, Ahiliğin ve esnafların başkenti Kırşehir'in, üretmeyi seven bir üretim ve ihracat şehri olduğunu belirterek, geçen yıl 292 milyon dolar ihracat yaptığını, bu yıl da ilk 8 ayda 166 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Programda, Kırşehir Valisi Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de konuşma yaptı.

Çeşitli gösterilerin yer aldığı programda, Bolat ve protokol üyeleri ile vatandaşlara Ahi pilavı ve helvası ikram edildi.