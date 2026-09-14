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  • TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı: Teslimat ne zaman, kiralar kaç liradan başlıyor? İşte örnek daireler...

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı: Teslimat ne zaman, kiralar kaç liradan başlıyor? İşte örnek daireler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri tanıtıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı: Teslimat ne zaman, kiralar kaç liradan başlıyor? İşte örnek daireler...

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

1 Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak

Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.

İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

2 Kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak

Kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak

Bölge rayicinin altında fiyatlarla, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

3 Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare olacak

Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare olacak

Örnek dairelerin tanıtımı yapılırken, Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 102 metrekare olacak. Ataşehir’de ise 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 98 metrekare olacak.
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