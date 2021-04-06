Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine yükseldi. Endeks, şubat ayında 95,8 seviyesindeydi.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

04-17 2021 tarihli sayıdan

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Salgınla birlikte 2020 yılının nisan ayında tarihin en düşük seviyeleri olan 51,3 puana gerileyen ekonomik güven endeksi, bu seviyelerden ‘V’ şeklinde bir toparlanma grafiği çizdi.

Endeks, mart ayında ise 98,9 puan ile 2018 Nisan döneminde görülen 101,5 puan seviyesinden sonra en yüksek değerine ulaştı. Ancak mart ayı içerisinde ekonomide yaşanan kur dalgalanması, CDS’lerin artışı ve Türkiye’ye ilişkin 2021 büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar, ekonomik güven endeksindeki yükseliş ile çelişiyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İktisadi Yönelim Anketi’ne göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 74,7’ye indi. Böylelikle kapasite kullanım oranında Kasım 2020’den beri devam eden düşüş, Mart 2021 döneminde de sürdü.