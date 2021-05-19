Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 6 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantıyla, piyasa beklentilerine paralel biçimde politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu.

Böylelikle yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında ikinci kez toplanan PPK, nisan ayından sonra mayısta da faize dokunmadı. Karar metninde Nisan Enflasyon Raporu’nda yer alan tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceği ifade edildi.

Nisan ayı enflasyon raporunda Merkez Bankası enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10,0 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

”BELİRGİN DÜŞÜŞ” İFADESİ

Karar metnindeki “belirgin düşüş” ifadesi ile faiz indirimi için tam olarak enflasyonda hangi seviyeye düşüşün öngörüldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Karar metninde ayrıca “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” vurgusu da önemli.

Böylelikle bir önceki PPK karar metnindeki ifade aynen korunurken, reel faizin nisanda yüzde 17’yi aşan enflasyona göre yüzde 1,5 civarında yukarıda olduğunu hatırlatmış olalım.

Mayıs ayında da enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam edeceğine dair beklentiler artarken, TCMB’nin faiz indirimi için uygun zemini bulması için henüz en az 2-3 ay gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu süreçten önce gerçekleştirilecek bir faiz indirimi çok yanlış olur. Öte yandan umalım ki faiz indirimi bir yana, yeni bir faiz artırımına gerek kalmasın.