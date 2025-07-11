2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM Üniversite sınav sonuçları tarihinde

2,5 milyondan fazla adayın üniversite hayaliyle ter döktüğü 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tamamlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının 11 Temmuz'da açıklanmasının ardından, gözler şimdi üniversite adaylarının kaderini belirleyecek olan YKS sonuçlarına çevrildi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacak.

KILAVUZDA NELER YER ALACAK?

Yayımlanacak olan tercih kılavuzu, adaylar için üniversite seçiminde hayati bilgiler sunacak. Kılavuzda yer alması beklenen başlıca bilgiler şunlardır:

Üniversitelerin Programları ve Kontenjanları: Hangi üniversitede hangi bölümün kaç kişilik kontenjanı olduğu.

Puan Türleri ve Başarı Sıralamaları: Her bir program için geçerli olan puan türü (SAY, SÖZ, EA, DİL) ve geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları (taban puanlar yerine sıralama esas alınır).

Özel Koşullar ve Açıklamalar: Bölümlere başvuru için aranan özel şartlar, başarı sırası barajları (mühendislik, tıp, hukuk gibi bölümler için), bursluluk koşulları ve diğer önemli notlar.

Tercih Süreci Detayları: Tercihlerin nasıl yapılacağı, kaç tercih hakkı olduğu ve tercih dönemi takvimi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Üniversite tercih sürecine ilişkin resmi tarihler henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde, tercihlerin temmuz ayının son günlerinde başlaması ve ağustosun ilk haftasında sona ermesi bekleniyor

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve adaylar puanlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor. ÖSYM tarafından uygulanan karmaşık ancak adil bir puanlama sistemi bulunuyor. İşte YKS puan hesaplama sürecinin detayları:

1. Ham Puan Hesaplaması

Her test için ilk adım, adayın ham puanını bulmaktır.

Doğru cevap sayısı belirlenir.

Yanlış cevap sayısının dörtte biri (1/4) doğru cevap sayısından çıkarılır.

Bu işlemle adayın ilgili testten aldığı ham puan elde edilir.

2. Standart Puan Hesaplaması

Ham puanlar, tek başına yeterli değildir; çünkü testlerin zorluk dereceleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle standart puanlar hesaplanır:

Sınavdaki tüm adayların (son sınıfta okuyanlar dahil) ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılır.

Bu ham puanlarla o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

Bulunan bu ortalama ve standart sapma kullanılarak, tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. Bu sayede testlerin zorluk farkları ortadan kaldırılmış olur.

3. Soru İptalleri ve Cevap Değişikliklerinin Etkisi

Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılır. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılır.

ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda ise, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yeniden yapılır. Bu durumlar, adayların puanlarında değişikliklere yol açabilir.

4. TYT Puanının Oluşturulması (Temel Yeterlilik Testi)

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'de belirtilen ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanır.

A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları şarttır. Bu koşulu sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanır.

A-TYT puanı, kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir aralığa dönüştürülerek TYT puanı oluşturulur.

5. AYT ve YDT Puanlarının Oluşturulması (Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi)

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanır.

Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Sadece bu koşulu sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanır.

Önemli Not: TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar bile SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır. TYT, diğer puan türlerinin hesaplanması için bir ön koşuldur.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulur.