Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim dönemi olan 2025-2026 öğretim yılı takvimini de resmen duyurdu. Bu açıklamayla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler artık gelecek döneme dair planlarını net bir takvime göre şekillendirebilecekler. Ara tatiller, yarıyıl tatili ve bir sonraki yaz tatilinin başlangıç-bitiş tarihleri belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim dönemi olan 2025-2026 öğretim yılı takvimini de resmen duyurdu.

Bu açıklamayla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler artık gelecek döneme dair planlarını net bir takvime göre şekillendirebilecekler. Ara tatiller, yarıyıl tatili ve bir sonraki yaz tatilinin başlangıç-bitiş tarihleri belli oldu.

Yeni Eğitim Yılı Başlangıcı:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem ve Yaz Tatili:

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek ve öğrenciler bir kez daha yaz tatiline girecek.

ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için kayıt işlemleri büyük ölçüde kolaylaşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, kayıtları otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden tamamlıyor.

Öğrenci kayıtları, velilerin MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede veliler, okul kayıt süreciyle ilgili ek bir işlem yapma veya evrak hazırlama zahmetinden kurtuluyor. Öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın okullara otomatik olarak kaydediliyor.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi ile 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise daha sonraki bir aşamada yapılacak. Bu önemli süreç, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne uygun olarak Ağustos ayı ortasında tamamlanacak.

Veliler, çocuklarının kayıt bilgilerini ve sınıflandırmalarını e-Okul sistemi üzerinden takip edebilecekler.

