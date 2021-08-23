Sanayi üretimi haziran ayında yüzde 2,3 ile 10 ayın en hızlı yükselişini kaydederken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış kaydetti.

TÜİK’in açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi’ne göre, sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 2,3 yükseliş kaydederken yıllık yüzde 23,9 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.