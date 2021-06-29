Türkiye’de pandemide en fazla hasar alan sektörler, yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ait Sektörel Güven Endeksleri’ni paylaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında mayıs ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 102,2 iken, haziran ayında yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,6 artarak 102,2 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,8 artarak 103,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,7 artarak 119,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5 artarak 106 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 89,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 artarak 121,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,6 iken, haziran ayında yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2,3 artarak 76,3 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 artarak 88,6 değerini aldı.