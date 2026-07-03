Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol verileri Anadolu'nun üretim gücünün dijitalleşmeyle yeni pazarlara açıldığını ortaya koyarken, Sakarya özellikle anne-bebek, eğitim ve ev-yaşam kategorilerinde gösterdiği performansla Türkiye'nin öne çıkan e-ticaret merkezlerinden biri haline geldi.

Trendyol'un güncel verileri, şehrin yalnızca üretim gücüyle değil, dijital ticaretteki etkinliğiyle de öne çıktığını ortaya koydu. Sakarya, anne-bebek kategorisindeki üretim ve satış gücüyle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Trendyol verilerine göre, Türkiye genelindeki bebek bisküvisi siparişlerinin yüzde 55,6'sı Sakaryalı satıcılar tarafından karşılanıyor. Ayrıca kentin kaşık mamasında yüzde 36,3'lük, bebek çorbasında da yüzde 33,6'lık bir paya sahip olduğu tespit edildi. Bebek ek besinlerinde ise Türkiye genelindeki siparişlerin yüzde 24,1'i Sakaryalı satıcılardan geliyor.

Şehir yalnızca anne-bebek kategorisinde değil, ev ve yaşam alanında da güçlü bir performans sergiliyor. İç cephe boyası kategorisinde Türkiye genelindeki satışların yüzde 27,6'sını karşılayan Sakaryalı satıcılar, farklı kategorilerdeki üretim kapasitesini e-ticarete başarıyla taşıyor.

Sakaryalı satıcıların en çok tercih edilen ürünleri arasında ders ve yardımcı kitaplar, bebek ek besinleri, dekorasyon ürünleri ve bahçe ürünleri yer alıyor.

Trendyol üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Sakaryalı satıcılar, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en yoğun satışlarını Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep ve Balıkesir'e gerçekleştiriyor.

"İlimizin ekonomik potansiyelinin çok daha ileri seviyelere taşınacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dijital ticaretin işletmeler için artık yalnızca bir satış kanalı değil, küresel pazarlara açılmanın en önemli araçlarından biri haline geldiğini belirtti.

Altuğ, Sakarya'nın, üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracat performansıyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bugün gördüğümüz bu veriler, üreticilerimizin dijital ticarete uyum sağlama konusunda da önemli bir başarı yakaladığını gösteriyor. Şehrimizde üretilen katma değerli ürünlerin dijital platformlar aracılığıyla milyonlarca tüketiciye ulaşması, Sakarya ekonomisi açısından kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

E-ticaretin özellikle KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunduğunu anlatan Altuğ, bu alandaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Altuğ, üyelerinin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi, e-ticaret ve özellikle e-ihracat yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik öncelikleri arasında gördüklerinin altını çizerek, "Eğitim programları, bilgilendirme toplantıları, işbirlikleri ve yeni projelerle firmalarımızın dijital pazarlarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz. Çünkü artık rekabet yalnızca üretmekle değil, doğru kanallarda doğru müşteriye ulaşabilmekle mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

E-ticaretin, ihracatın tabana yayılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Altuğ, Sakarya'nın üretim kültürünü dijital kanallarla birleştirerek küresel pazarlarda çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandıklarını aktardı.

Altuğ, Sakarya'nın sanayi ve üretim başarısını dijital ticaret ve e-ihracatta da aynı seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'lerimizin sınır ötesi e-ticarete yönelmesi, markalaşması ve yüksek katma değerli ürünlerini dünyanın farklı pazarlarına ulaştırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya'nın üretim gücü ile dijital ticaretin sunduğu fırsatlar birleştiğinde ilimizin ekonomik potansiyelinin çok daha ileri seviyelere taşınacağına inanıyoruz."