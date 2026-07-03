Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?
1 Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz zammını belirleyecek olan haziran ayı enflasyon verilerindeydi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 arttı.
2 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı da netleşti. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkının yanı sıra yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammından da yararlanacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak toplam artış oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı.