Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı da netleşti. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkının yanı sıra yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammından da yararlanacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak toplam artış oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı.