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Haziran enflasyonu açıklandı: Memur ve memur emeklisinin temmuz ayı zammı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşti. Yıllık enflasyon yüzde 32,11, aylık enflasyon ise yüzde 0,99 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin zam oranı da belli oldu. Peki, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Ekonomist
Ekonomist
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Haziran enflasyonu açıklandı: Memur ve memur emeklisinin temmuz ayı zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?

1 Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz zammını belirleyecek olan haziran ayı enflasyon verilerindeydi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 arttı.

2 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı da netleşti. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkının yanı sıra yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammından da yararlanacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak toplam artış oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı.

3 En düşük memur ve memur emeklisi aylığı ne kadar olacak?

En düşük memur ve memur emeklisi aylığı ne kadar olacak?

Bu veriyle birlikte Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı.
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