Enflasyon için öngörüler 2021’in ilk çeyreğinde artış eğilimini koruyacağı yönündeydi. Ancak şubat verisi, enflasyondaki artış hızının öngörülenden fazla olduğunu gösteriyor.

ARAM EKİN DURAN

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre, Şubat 2021 döneminde enflasyon yıllık yüzde 15,61 olarak gerçekleşti. Verilere göre aylık bazda artış yüzde 0,91 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,21 olarak kaydedildi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 18,40 OLDU

Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 18,40 oldu. Böylelikle enflasyonda Temmuz 2019’dan bu yana en yüksek seviye görüldü.

Açıklanan veriler, yıllık enflasyonun yükseliş trendinin beşinci ayına girdiğini gösteriyor. Veriler üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiğini gösterdi.

Buna göre Şubat’ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 27,09 arttı. Bu artış da Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Aylık artış ise yüzde 1,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

Ev eşyası grubunu yüzde 22,47 ile ulaştırma, yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

TEK HANE MÜMKÜN OLACAK MI?

Sağlık grubunun ardından aylık en hızlı artış kaydedilen gruplar yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Seçilmiş maddelere bakıldığında aylık bazda en yüksek artış yüzde 26,96 ile dolmalık biberde oldu. Dolmalık biberi yüzde 19,92 artış ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.

Merkez Bankası’nın 2021 sonu için enflasyon tahmini yüzde 9,4 düzeyinde bulunuyor. Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB yönetiminin faiz politikası reel politik şartların etkisiyle değişmezse, yıl sonunda tek haneli rakamlara yakınsayan bir enflasyon görülebilmesi ihtimali hala var.