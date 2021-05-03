Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt döviz rezervi, 22 Nisan haftasında gerileme kaydetti. TCMB verilerine göre 22 Nisan haftasında brüt döviz rezervi 47,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ARAM EKİN DURAN

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Bir önceki hafta bu rakam 49,7 milyar dolar olmuştu. Aynı dönemde altın rezervleri 39,9 milyar dolardan 40,7 milyar dolara yükseldi.

22 Nisan haftasında toplam rezervler ise 88,7 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 89,5 milyar dolar olmuştu. Verilere göre aynı dönemde net döviz rezervlerinde ise artış görüldü.

TCMB kurlarına göre yapılan hesaplamayla net döviz rezervleri 22 Nisan haftasında 11,4 milyar dolara yükseldi. 22 Nisan haftasında kamu bankalarının döviz pozisyonlarında ise fazla görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, kamu mevduat bankalarının döviz pozisyonu bu dönemde 13 milyon dolar oldu.