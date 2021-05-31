Türkiye ekonomisindeki kötü gidişat, tüketicinin ekonomiye olan güvenindeki erimeyi hızlandırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı; nisan ayında 80,2 olan endeks, mayıs ayında 77,3 oldu.

Tüketici Güven Endeksi, bir önceki ay yüzde 7,5 düşüşle 80,2 seviyesine inmişti. İki aydır gerileyen tüketici güven endeksi, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 10 puan gerilerken Mayıs 2019’da gördüğü 76,9 seviyesinden bu yana en düşük seviyeye çekilmiş oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisan ayında 64,0 iken, mayıs ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 61.5 oldu.

GELECEK DÖNEM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisan ayında 81,0 iken,mayıs ayında yüzde 5.5 oranında azalarak 76,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise nisan ayında 82,9 iken, mayıs ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 78,8 olarak açıklandı.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi nisan ayında 92,8 iken, mayıs ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 92,2 oldu.