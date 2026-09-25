25 yıllık dostluklarını kazanca dönüştürdüler: Talebe yetişemiyorlar

Arkan, mart ayında başlayan ilk hasatta yaklaşık 15 ton çilek ürettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Talep çok fazla. Biz burada çilek yetiştiremiyoruz. Kadınlara destek veren ve organik ürünler satan Taze Dükkan, pastaneler, pazarlar ve manavlarla çalışıyoruz. Ürün de getirisi de çok güzel. Şimdi yeni sezona tekrar başlıyoruz. İki kadın olarak bunu başarmış olmak gurur veriyor."

İlk sezonda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira satış geliri elde ettiklerini belirten Arkan, üretim maliyetlerinin karşılanması ve yatırımın geri dönüşü açısından gelecek sezonun önem taşıdığını kaydetti.

Arkan, Yalova Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün üretim sürecinde kendilerine destek olduğunu da söyledi.