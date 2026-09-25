Hollanda iş dünyasını uyardı: Yapay zeka siber saldırıları hızlandırdı, dikkatli olun

NL Times'da yer alan habere göre; Hollanda istihbarat servisleri AIVD ve MIVD ile diğer beş kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, suçlular siber saldırıları otomatikleştirmek ve daha verimli hale getirmek için giderek daha fazla yapay zeka kullanıyor. Ortak bir açık mektupta kuruluşlar, iş dünyası liderlerini ve kurumları sorumluluk almaya ve siber güvenliğe öncelik vermeye çağırdı.

Açık mektuba Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Terörle Mücadele ve Güvenlik Ulusal Koordinatörlüğü (NCTV), polis teşkilatı, Savcılık ve merkezi hükümetin Bilgi Teknolojileri organizasyonu olan CIO Rijk da imza attı.

Kurumlar, yapay zekânın siber tehditleri hızlandırdığı ve kötü niyetli aktörlerin saldırı gerçekleştirmesinin önündeki engelleri azalttığı konusunda uyarıyor. Ayrıca yapay zeka sayesinde sistemlerdeki açıkların daha hızlı bulunup suistimal edilebildiğini ve mevcut zayıflıkların etkisinin daha da büyüdüğünü belirtiyorlar.

Siber güvenlik önlemleri güçlendirilmeli

Kuruluşlar, şirketlerin ve kurumların temel siber güvenlik önlemlerini güçlendirmeleri gerektiğini vurguluyor. Sistemlerin güncel tutulması, güvenlik açıklarının kapatılması, BT ağlarının yakından izlenmesi ve yöneticilerin son gelişmelerden haberdar olması tavsiye ediliyor.

Ayrıca insan faktörünün önemine dikkat çekilerek farkındalığa, davranış ve kültür değişikliklerine yatırım yapılması, yaşanan güvenlik ihlallerinin ise yetkililere bildirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Siber suçlular yapay zekayı verileri çalan veya şifreleyen zararlı yazılımlar geliştirmek ve parolalar da dahil olmak üzere hassas bilgileri ele geçirmeyi hedefleyen kimlik avı e-postaları oluşturmak için kullanabiliyor.

Siber saldırılar, özellikle isim, adres ve pasaport bilgileri gibi büyük miktarda kişisel verinin çalındığı durumlarda ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak verilen zarar her zaman anında fark edilmeyebiliyor. Örneğin, şirket casusluğu gibi durumlar ancak ilerleyen aşamalarda sorun yaratabiliyor.

Hem kamu hem özel sektöre büyük görev düşüyor

Kurumlar, saldırganların siber saldırı düzenlemek için mutlaka çok gelişmiş yapay zekâ sistemlerine ihtiyaç duymadığı uyarısında bulundu. ChatGPT, Claude ve Google Gemini gibi kamuya açık ve yaygın kullanılan yapay zekâ modelleri bile kötü niyetli amaçlar için yeterli imkanları sağlayabiliyor. Geliştiriciler bu tür kötüye kullanımları engellemek için adımlar attıklarını söylese de siber saldırı ve hack olayları düzenli olarak yaşanmaya devam ediyor.

Kuruluşlar, siber güvenliğin yalnızca BT ekiplerine veya güvenlik uzmanlarına bırakılmaması, ortak bir sorumluluk olması gerektiğini vurgulayarak ülkemizin dijital dayanıklılığını artırmanın hem kamu hem de özel sektördeki herkesin görevi olduğunu belirttiler.