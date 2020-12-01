Sanayide kapasite kullanım oranlarındaki artış, istikrarlı seyrini sürdürüyor. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesine yükseldi.

ARAM EKİN DURAN

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Böylelikle üst üste yükselişini sekizinci aya taşımış oldu. Buna karşın gelecek üç aya yönelik beklentilere bakıldığında, özellikle kur etkisiyle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışının yüzde 15’e dayanması dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artarak yüzde 75,3’e ulaştı.

Aynı dönemde açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi’nde (RKGE) ise kasımda bir önceki aya göre 4,2 puan azalışla 103,9 seviyesi görüldü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 2,3 puan düşerek 107,4’e indi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.

İSTİHDAM BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir azalış bekleyenler lehine döndü.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflarken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Döviz kurlarındaki artış, enflasyon beklentilerinde de kendini gösterdi. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,3’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,7’ye yükseldi.

Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,0 ile bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşti.