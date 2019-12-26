Brexit’in çözümü STA’da aranıyor
BREXIT” olarak adlandırılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de yakından etkiliyor.
Dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan İngiltere, dünya ihracatının yüzde 2,5’ini, dünya ithalatının ise yüzde 3,4’ünü gerçekleştiriyor.
Geçen hafta yapılan genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı.
Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326’yı geçerek iki yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.
Johnson, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, “AB’den 31 Ocak’ta ayrılacağız. Aması, koşulu yok” diyerek Brexit sürecinin hızla tamamlanacağı mesajını verdi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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