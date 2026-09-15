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İnşaat üretiminde daralma var: TÜİK Temmuz verilerini duyurdu

Türkiye'de inşaat üretimi endeksi, Temmuz'da yıllık bazda yüzde 4,7 azalış gösterdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İnşaat üretiminde daralma var: TÜİK Temmuz verilerini duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda yıllık bazda yüzde 4,7 geriledi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,9 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 14 arttı. İnşaat üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,1 yükseliş gösterdi. Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 yükseldi.

 

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