Kamu personeline 2026'da ne kadar ödeme yapılacak? Detaylar belli oldu

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, amu idareleri personeline 4,9 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.

Kurumlar için ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin TL'lik bütçenin ise yüzde 25,9'u personel giderleri için tahsis edilecek.

En fazla pay Milli Eğitim Bakanlığı'ndan

Bütçeden personel giderleri için en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı ayırdı. Personel giderlerine 1 trilyon 435 milyar 648 milyon TL ödenek tahsis edilecek.

Sağlık Bakanlığı personeli için ise yaklaşık 863 milyar 557 milyon TL ödenek ayrılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Milli Savunma Bakanlığına da 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 73 milyar 473 milyon lira ayrıldı.

Özel bütçeli kurumların personel giderlerine ayrılacak bütçeler

2026 yılında özel bütçeli kurumların personeline ise 594 milyar 804 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 427 milyar 449 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlar arasında personel ödemeleri için en yüksek kaynağı 37 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğü alacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 37,8 milyar lira ayrılırken, Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 30,6 milyar lira tahsis edilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 13 milyar 641 milyon lira ödeme yapılacak. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 milyar lirayla ilk sırada yer aldı. Onu 2,8 milyar TL'yle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) takip etti.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre bütçeden personel giderleri için toplam 4,9 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 599,7 milyar lira belirlendi.