Artabel ve Abdalmusa manzarası eşliğinde sonbahar keyfi

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu kentin 3 bin 300 metreyi aşan zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken daha alçak rakımlardaki vadiler ve yamaçlar, sarı, turuncu ve kahverenginin en sıcak tonlarıyla bezenerek görenleri kendine hayran bırakıyor.
Bu büyüleyici tablonun en net izlendiği noktalardan biri, şehir merkezine yakınlığıyla da cazibe merkezi olan 1850 metre rakımlı Gözeler ve Yaydemir Köyü grup yolu.
Sonbaharın son demlerini yaşamak isteyenler için popüler bir kaçış noktası olan bu bölge, ziyaretçilerine aynı anda hem kışın habercisi karlı zirveleri hem de sonbaharın sıcak renklerini bir arada görme fırsatı sunuyor.
Yol boyunca uzanan titrek kavak ağaçlarının altın sarısı yaprakları, her dem yeşil kalan sarı çam ormanları ve yer yer kendini gösteren meşe ağaçlarının kahverengi tonları, doğanın ne denli zengin bir palete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
"Burası enteresan bir yer"
Bu eşsiz manzarayı deneyimlemek için bölgeye gelen doğa tutkunu Burak Soydaş, "Burası enteresan bir yer. Doğa adeta rengarenk. 3.333 metre rakımlı Artabel ve Abdalmusa dağları da beyaza bürünmüş. Adeta İsviçre Alplerini andırıyor. Güzel bir manzara. Herkesin bu manzarayı takip etmesi için doğaya davet ediyoruz.
Burada sarı çam ve titrek kavak içinde yer yer meşenin de bulunduğu bir orman varlığı bulunuyor. Aynı zamanda arkada da Artabel ve Abdalmusa dağı olduğu için çok güzel bir manzara çıkıyor ortaya. Doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunları genelde burada gün batımı, manzara seyrine bayağı sık geliyorlar. Biz de bugün buraya geldik, fotoğraflarımızı çektik, videolarımızı aldık. Çok güzel bir ortam oldu, sıcak çayımızı yudumladık. Herkesi doğaya davet ediyoruz. Doğada huzur var" dedi.
Bölge, sunduğu dramatik kontrast ve ışık oyunları sayesinde özellikle fotoğraf sanatçıları için doğal bir stüdyoya dönüşüyor.
"Çok güzel gün batımı oluyor burada"
Yılın bu zamanını hiç kaçırmadığını belirten tecrübeli fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, "Her sene bu zamanlar kesinlikle geliyoruz buraya. Çünkü çok güzel manzaralar oluyor. Sarının her türlü tonunu bulabiliyoruz burada. Üstelik akşamüstü gelmenin de şöyle bir avantajı var: Çok güzel gün batımı oluyor burada. Sarı ve gün batımı çok güzel kadrajlar çıkıyor ortaya. Bugün güneş Artabel tarafından, Abdalmusa Dağı'nın üstünden battı.
Bu da dağa kar yağdığı için çok güzel görüntüler yakalamamızı sağladı. Sonbahara doymadık, doyamıyoruz da. Sonbaharın da ortalarındayız Gümüşhane olarak. Kasım ayının sonlarına kadar Gümüşhane'de sonbahar devam ediyor. Bunun sebebi de yükseklik farkının çok fazla olması" diye konuştu.
Gümüşhane'de sonbahar güzelliklerinin Ekim ayı başından Kasım sonuna dek uzamasının ardında ise kentin coğrafi yapısı yatıyor. 600 metre gibi düşük rakımlı vadi içlerinden 3 bin 300 metreyi aşan zirvelere kadar uzanan geniş rakım farklılıkları, sonbaharın farklı zamanlarda ve farklı yoğunlukta yaşanmasını sağlıyor.
Bu durum, kenti sonbahar turizmi ve doğa fotoğrafçılığı için Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri haline getiriyor. Şehrin bir noktasında yapraklar dökülürken, başka bir noktasında en canlı renkler gözlemlenebiliyor. Bu da ziyaretçilere uzun bir zaman dilimi boyunca sonbaharın tadını çıkarma imkanı tanıyor.