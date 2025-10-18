Artabel ve Abdalmusa manzarası eşliğinde sonbahar keyfi

"Çok güzel gün batımı oluyor burada"

Yılın bu zamanını hiç kaçırmadığını belirten tecrübeli fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, "Her sene bu zamanlar kesinlikle geliyoruz buraya. Çünkü çok güzel manzaralar oluyor. Sarının her türlü tonunu bulabiliyoruz burada. Üstelik akşamüstü gelmenin de şöyle bir avantajı var: Çok güzel gün batımı oluyor burada. Sarı ve gün batımı çok güzel kadrajlar çıkıyor ortaya. Bugün güneş Artabel tarafından, Abdalmusa Dağı'nın üstünden battı.