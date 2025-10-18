Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Eski belgeler geçersiz olacak

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih yaklaşıyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2025 olarak belirlenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.

Yenileme bedeli artacak

Eski tip sürücü belgeleri yenileme bedelinin 15 TL olduğu açıklandı. 31 Ekim'e kadar yenilenmeyen ehliyetlerin geçersiz sayılacağı gibi, söz konusu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 TL ödenmesi gerektiği de bildirildi.

Ayrıca; A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 TL yatırılması gerekecek.

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 TL ödenecek.

İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesi yenileme işlemlerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek, başvuruların son günlere bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Ehliyet yenilemek için hangi evraklar gerekli?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için öncelikle NVİ mobil uygulaması, nvi.gov.tr adresinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi'nden randevu almak gerekiyor.

Başvuru sırasında ise şu evrakların teslim edilmesi şart:

Eski tip sürücü belgesi,

son altı ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf

15 TL'lik ödemenin yapıldığına dair dekont (anlaşmalı bankalar ya da Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr sitesi üzerinden ödeme yapılabiliyor)

sürücü sağlık raporu,

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

Başvurunun ardından yeni sürücü belgesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılıyor ve PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Yeni ehliyetler teslim alınana kadar ise vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden aldıkları geçici sürücü belgesiyle araç kullanabiliyor.