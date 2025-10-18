Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı yürürlükte: 100 binden fazla istihdam hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nın (UDESEP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu eylem planının Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Kurum, yedi sektörü kapsayan eylem planıyla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar TL’ye kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedeflediklerini de kaydetti.

7 sektöre öncelik verildi

Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'yla ayrıca doğal kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ile mücadele, uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması da hedefleniyor.

Eylem planıyla en fazla ham madde kullanılan ve çevresel etkileri fazla olan ambalaj, batarya ve araç, inşaat ve binalar, elektronik ve bilgi-iletişim teknolojileri (BİT), gıda ve biyokütle, plastik ve tekstil olmak üzere 7 sektöre öncelik verildi. Türkiye'de bu sektörlerde yaklaşık 400 bin firma faaliyet gösterirken, bu firmaların ekonomiye yıllık katkısının yaklaşık 7,5-8 trilyon TL olduğu biliniyor.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün etkin katılımı neticesinde hazırlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nda, döngüsel ürünler, öncelikli sektörler, atık önleme ve azaltım, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması, yatay eylemler ve ilerlemenin izlenmesi başlıkları altında 6 stratejik hedefe odaklanılacak. Sektörde 44 kurum ve kuruluşla ilgili 53 eylem belirlendi.

"Sıfır atık" ülke genelinde yaygınlaştırılacak

2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sağlayacak eylem planı çerçevesinde, kaynakları döngüsel anlayışla yöneten, emisyonu azaltan güçlü bir ekonominin alt yapısı inşa edilecek. Bu sayede ithalata bağımlılık azalacak, uluslararası rekabet gücü artacak.

Yeşil Taksonomi ile çevreci yatırımlar tanımlanıp yönlendirilecek. Döngüsel ekonominin izlenmesinde veriye dayalı, ölçülebilir ve hesap verebilir bir dönüşüm süreci inşa edilecek. Eylem planıyla sektörler için teşvik mekanizmaları geliştirilecek. Sıfır Atık ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak.

100 binden fazla istihdam sağlanacak

Öte yandan, İstihdamda Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ile yeşil dönüşüm sürecine girilecek. Atık yönetimi sektörü ve denetim mekanizması gibi alanlarda 100 binden fazla yeni istihdam sağlanacak. Toplanan atıkların ekonomik değeri, işletme ve atık yönetim maliyet giderlerinin azaltılmasıyla yılda 210-350 milyar lira katma değer elde edilecek. Yenilenen üretim teknolojileri ve atık yönetimi çalışmaları için her yıl 110-180 milyar lira kaynak ayrılacak.