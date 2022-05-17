En çok ilgiyi ise ultra hızlı market dağıtımı, oyun, gayrimenkul teknolojileri, fintech ve blokzincir bazlı girişimler alıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de girişimcilik ekosistemine yatırım rüzgarı hızlandı.

Her biri uzun yıllar içinde kendi başarı hikâyesini yazan büyük gruplar da bünyelerinde kurdukları girişim sermayesi şirketleriyle yeni iş fikirlerine aktardıkları fonu daha da büyütüyorlar.

Yeni girişimlere daha fazla kaynak ayırıp, mentorluk yapan ve işin geliştirilmesi için elinden gelen desteği sunan holdingler, yeni işleri bu girişimler üzerinden takibe alıyorlar.

Zorlu, Tekfen, Koç, Esas, Eczacıbaşı, İnci, Yıldız Holding derken Sabancı ve Kalyon Holding de bu alanda güçlü yatırımlarla adından söz ettirmeye başladı.

Son beş yıldır girişimci dünyası giderek holdinglerin daha fazla radarına girerken, rakamlar da yükselen ilginin göstergesi oldu.

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