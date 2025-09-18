Adalet Bakanlığı personel alımı son durum: Hangi kadrolara kaç kişi alınacak?

Bu alımda, infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi çeşitli pozisyonlar için alımlar yapılacak. Zabıt katipliği başvurusu yapan adaylar ise sınavlara 27 Eylül'de çağrılacak. Çoğu pozisyon için KPSS puan şartı aranırken, adaylar; özel ve genel başvuru şartları, KPSS puanları ve eğitim durumları gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Sınavlara davet edilecek isimler, en yüksek KPSS puanına sahip olan adaydan başlanarak belirlenecek.