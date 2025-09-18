Adalet Bakanlığı personel alımı son durum: Hangi kadrolara kaç kişi alınacak?

Başvuruların üzerinden bir aydan fazla zaman geçerken, değerlendirme sürecinin devam ettiği ve sonuçların Eylül ayının sonuna kadar duyurulması bekleniyor.
1 Başvuru değerlendirmesi ve sınav süreci nasıl işleyecek?
Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olan sonuç ekranından isimlerini kontrol edebilecek. Unutulmamalıdır ki, sonuçlar adaylara basılı bir belgeyle veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan bu duyuru tebligat yerine geçecek. İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday, mülakat ve uygulamalı sınavlara davet edilecek.
Bu alımda, infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi çeşitli pozisyonlar için alımlar yapılacak. Zabıt katipliği başvurusu yapan adaylar ise sınavlara 27 Eylül'de çağrılacak. Çoğu pozisyon için KPSS puan şartı aranırken, adaylar; özel ve genel başvuru şartları, KPSS puanları ve eğitim durumları gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Sınavlara davet edilecek isimler, en yüksek KPSS puanına sahip olan adaydan başlanarak belirlenecek.
3 Sınavlar ve değerlendirme kriterleri
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Uygulamalı sınavın ardından başarılı olanlar, boy ve kilo ölçümünden geçecek ve sonrasında sözlü mülakata alınacak. Sözlü sınavda başarılı olmak için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Sınav konuları dört ana başlıktan oluşuyor:
- Kadronun gerektirdiği mesleki bilgi: 40 puan
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 20 puan
- Genel Kültür: 20 puan
- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği: 20 puan
4 Sınav sonuç süreci
Sınav sonuçları, başvuru yapılan Cumhuriyet Başsavcılığının resmi internet sitesinde ilan edilecek. Bu duyuru tebliğ niteliği taşıyacak ve adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak.
5 Hangi kadrolara kaç kişi alınacak?
Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre, farklı kadrolara yapılacak personel alım sayıları şu şekildedir:
- İnfaz ve Koruma Memuru: 3.172
- Hemşire: 91
- Teknisyen: 52
- Destek Personeli (Şoför): 100
- Destek Personeli (Aşçı): 29
- Destek Personeli (Kaloriferci): 2
- Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30
- Destek Personeli (Hizmetli): 24