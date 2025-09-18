'Mars'ta bulunanlar dünya için güçlü bir uyarı': Bir eşikte miyiz?

Mars’ta bulunan “Sapphire Canyon” örneği, yaşamın izlerine işaret eden en güçlü jeolojik bulgu olarak görülüyor. Bu keşif, yalnızca bilimsel bir tartışma değil; biyogüvenlikten ekonomiye, iklimden küresel diplomasiye kadar yeni tartışma başlıklarını da beraberinde getiriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Perseverance aracı, Mars’ın Jezero Krateri’nde “leopar benekli kaya” adı verilen bir oluşum keşfetti. Organik moleküller ve mikrobiyal süreçlerle bağdaştırılabilecek yapılar içeren bu kaya, Mars’ta milyarlarca yıl önce yaşam için uygun bir ortamın varlığına işaret eden en güçlü jeolojik kanıt olarak görülüyor. “Sapphire Canyon” adı verilen bu örnek, dünya dışı yaşam arayışında umut verici bir adım. Ancak NASA, kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla örnek ve bağımsız doğrulama gerektiğini vurguluyor.

Fotoğraf: NASA

