Uçak pencerlerinin oval olmasının önemli bir sebebi var

Comet'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de kare şeklindeki pencereleriydi. O dönemde uçaklar daha alçak irtifalarda uçtuğu için bu bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak Comet, kabin basıncının daha yüksek olduğu irtifalarda uçuyordu.

1954'te, 56 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybetmesine yol açan iki ölümcül kaza yaşandı. Her iki uçak da havada parçalandı. Kazaların nedenini bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Bir soruşturma ekibi kuruldu ve bu kazaların nedenini bulma görevi Farnborough’daki Royal Aircraft Establishment’a verildi.