Pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma konusunda büyük gruplar yeni kararların eşiğinde. Uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmek isteyen dev şirketler, bunun için yatırım planlarını da hazırladı. Geçiş sürecinde İK ekipleri de çalışanlara bir dizi destek sunacak.

İş dünyasının uzun süredir gündeminde olan ve pandemiyle birlikte bir anda hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli, tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.

Dünya genelinde uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiren şirketlerin sayısı hızla artarken, Türkiye’de ise bu konuda ilk açıklama Koç Holding’den geldi.

90 bin kişilik istihdamla Türkiye’nin en büyük işvereni olan Koç Holding, 35 bin kişi için uzaktan çalışmayı kalıcı hale getireceğini duyurdu. Elbette Koç Holding yalnız değil. Yeni çalışma modelinde uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirme konusunda Sabancı, Yıldız, Doğuş ve Kibar Holding gibi önde gelen gruplar da çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de şirketlerin halihazırda yüzde 45’inden fazlası uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Üretim dışındaki fonksiyonlar için başlayan uzaktan çalışma, iş sonuçlarına pozitif yansıdıkça daha da yaygınlaşması kaçınılmaz görünüyor.

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