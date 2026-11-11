Zes Aydın’da 6 MW güneş enerjisi santralini devreye aldı

Türkiye ve Avrupa’da elektrikli araç şarj altyapısı geliştiren ve işleten Electrip Global, Türkiye’de Zes markasıyla yürüttüğü faaliyetlerini yenilenebilir enerji yatırımlarıyla destekliyor. Bu kapsamda Zes, Aydın’da 6 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) devreye aldı. Şarj altyapısındaki büyümesini yenilenebilir enerji üretimiyle birlikte ele alan Zes, bu yatırımla kendi enerji üretim kapasitesini oluşturma yönünde bir adım attı.

Yenilenebilir enerji yatırımları devam edecek

Electrip Global’in sürdürülebilir büyüme yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen Aydın GES projesi, Zes’in yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlarının ilk adımını oluşturuyor. Zes, önümüzdeki dönemde yeni güneş enerjisi yatırımlarıyla bu alandaki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Electrip Global CEO’su İnanç Salman, yatırımla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Electrip Global olarak elektrikli mobilitenin gelişimini, şarj altyapısı ve bu altyapıyı destekleyen enerji çözümleriyle birlikte ele alıyoruz. Türkiye’de Zes markamızla büyüttüğümüz şarj ağımızı, yenilenebilir enerji üretim yatırımlarıyla destekliyoruz. Aydın’da devreye aldığımız 6 MW’lık güneş enerjisi santrali, kendi yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi oluşturma yolunda attığımız ilk adım. Önümüzdeki dönemde de güneş enerjisi yatırımlarımıza devam ederek elektrikli mobilitenin daha sürdürülebilir bir enerji altyapısıyla gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

