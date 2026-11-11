Bankalarda şubeler azalırken ATM sayısı artıyor: En çok şube hangi bankada?

AA muhabirinin Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Eylül 2026 sonu itibarıyla ülkede 67 banka faaliyet gösteriyor. Bu bankalardan 36'sı mevduat bankası, 21'i kalkınma ve yatırım bankası, 10'u da katılım bankası olarak hizmet veriyor.

Eylül 2026 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam şube sayısı 9 bin 75 olarak hesaplandı. Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 73, bir önceki yıla göre ise 184 azaldı. Bu azalışın, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Katılım bankalarının şube sayısı ise 1514 oldu.

Sektör ATM sayısı bakımından değerlendirildiğinde artış olduğu görüldü. Ülkede 2025 yılının eylül ayı itibarıyla 55 bin 649 olan ATM sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artışla 57 bin 103'e çıktı. ATM sayısındaki artış, yılın başından bu yana ise yüzde 1 oldu. Geçen yıl sonunda ülkede 56 bin 514 ATM bulunuyordu.

En çok şube Ziraat Bankasının

Şube sayısı bakımından 1769 şubeyle Ziraat Bankası, eylül sonu itibarıyla en geniş şube ağına sahip banka oldu. Ziraat Bankası, kamu sermayeli bankalar arasında da ilk sırada yer aldı. Ülkede şube ağı en yaygın ikinci banka, 1105 şubeyle Halkbank olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İş Bankası, 1012 şubeyle Halkbank'ın ardından üçüncü sırada, özel sermayeli bankalar arasında ise ilk sırada yer aldı.

VakıfBank 970 şubeyle dördüncü, Garanti BBVA 792 şubeyle beşinci sıranın sahibi oldu. Garanti BBVA, şube sayısıyla yabancı sermayeli bankalar arasında ilk sıraya yerleşti.

Katılım bankaları tarafında ise ilk sırada 451 şubeyle Kuveyt Türk bulunuyor. Bu bankayı 236 şubeyle Ziraat Katılım, 224 şubeyle Türkiye Finans takip etti.

Kalkınma ve yatırım bankaları arasında ise en fazla şubeye Türk Eximbank sahip. Banka, 25 şubeyle faaliyet gösteriyor.

Sektörün personel sayısı 211 bin 176

Bankacılık sektörünün çalışan sayısı, Eylül 2026 itibarıyla 211 bin 176 oldu. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 188 bin 341 kişi, 10 katılım bankasında ise 22 bin 835 kişi istihdam ediliyor.

Ziraat Bankası, personel sayısı bakımından da ilk sırada yer alıyor. Bankanın 25 bin 464 çalışanı bulunuyor.

Halkbank, 23 bin 614 personelle en fazla çalışanı olan ikinci, Türkiye İş Bankası ise 20 bin 723 personelle üçüncü banka konumunda.

Dördüncü sıraya 20 bin 172 personelle Garanti BBVA yerleşirken, VakıfBank 19 bin 53 çalışanla personel sayısında beşinci banka oldu.