Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı, sabit mi kalacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılındaki son faiz toplantısı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği toplantıda, politika faizinin sabit tutulup tutulmayacağı ya da faiz indirimine mi yoksa artırımına mı gidileceği merak ediliyor.

Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 yılının son Fed faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte Fed'in faiz kararı takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...