Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı, sabit mi kalacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılındaki son faiz toplantısı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği toplantıda, politika faizinin sabit tutulup tutulmayacağı ya da faiz indirimine mi yoksa artırımına mı gidileceği merak ediliyor.
Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 yılının son Fed faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte Fed'in faiz kararı takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1 Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed'in 2026 yılındaki son faiz kararını belirleyecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Toplantı sonucunda alınan faiz kararı, 9 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacak.
Kararın ardından saat 22.30'da basın toplantısı düzenleyecek olan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasının geleceğine ve ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
2 Fed'in son faiz kararı ne olmuştu?
Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından ekim toplantısında faiz oranını sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında korumuştu.