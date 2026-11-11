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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Marmara için fırtına uyarısı: Yarın başlıyor, Cumartesi'ye kadar sürecek

Marmara'da yarın ve cuma günü fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği de kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Marmara için fırtına uyarısı: Yarın başlıyor, Cumartesi'ye kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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