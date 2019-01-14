Hükümetin destekleri ekonomiye can verir mi?

Ocak 14, 2019 0 Yorum 95 Okunma
Hükümetin destekleri ekonomiye can verir mi?

Hükümet, son dönemde art arda açıkladığı destek paketleriyle hem tüketicilerin hem de şirketlerin borç sorununu hafifletmeyi amaçlıyor.

Yerel seçimler öncesinde alınan bu tedbirlerin ekonominin çarklarını yeniden hızlandırıp hızlandırmayacağı merak ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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