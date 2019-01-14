Hükümetin destekleri ekonomiye can verir mi?
Hükümet, son dönemde art arda açıkladığı destek paketleriyle hem tüketicilerin hem de şirketlerin borç sorununu hafifletmeyi amaçlıyor.
Yerel seçimler öncesinde alınan bu tedbirlerin ekonominin çarklarını yeniden hızlandırıp hızlandırmayacağı merak ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber İller arasındaki fark yerinde sayıyor
Sonraki haber Halka arz gelirlerimizi verimli kullandık
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?