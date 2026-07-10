Tesla Model Y Türkiye fiyatları güncellendi: İşte yeni fiyat listesi

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarındaki popüler SUV modeli Model Y’nin fiyat listesini 10 Temmuz 2026 itibarıyla güncelledi. Yapılan son değişikliklerle birlikte serinin başlangıç modeli fiyatını korurken, üst donanım paketlerine 150 bin TL ile 210 bin TL arasında ciddi zamlar geldi.
1 Üst paketlerin fiyatı yükseldi
Tesla, Türkiye'de en çok tercih edilen ve vergi avantajı sunan standart Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatına dokunmadı. Bu model, 2.474.985 TL'lik anahtar teslim satış fiyatıyla yerini koruyor.
Temmuz ayı başında açıklanan fiyatlara kıyasla yaşanan artışlar şu şekilde:
Premium Long Range (Arkadan Çekiş): Yüzde 4,21'lik bir artışla eski fiyatı olan 3.534.000 TL'den 3.682.800 TL'ye yükseldi (148.800 TL zam).
Premium Long Range (Dört Çeker): Hem net tutar hem de oran bazında en yüksek zam bu pakete geldi. Fiyatı yüzde 5 artarak 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye çıktı (210.000 TL zam).
Performance (Dört Çeker): Serinin en güçlüsü yüzde 4,61 zamlanarak 4.546.500 TL'den 4.756.000 TL'ye ulaştı (209.500 TL zam).
2 Paketler arasında fiyat farkı var
En ucuz Model Y ile en pahalı "Performance" versiyonu arasında 2.281.015 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor.