Tesla Model Y Türkiye fiyatları güncellendi: İşte yeni fiyat listesi

Tesla, Türkiye'de en çok tercih edilen ve vergi avantajı sunan standart Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatına dokunmadı. Bu model, 2.474.985 TL'lik anahtar teslim satış fiyatıyla yerini koruyor.

Temmuz ayı başında açıklanan fiyatlara kıyasla yaşanan artışlar şu şekilde:

Premium Long Range (Arkadan Çekiş): Yüzde 4,21'lik bir artışla eski fiyatı olan 3.534.000 TL'den 3.682.800 TL'ye yükseldi (148.800 TL zam).

Premium Long Range (Dört Çeker): Hem net tutar hem de oran bazında en yüksek zam bu pakete geldi. Fiyatı yüzde 5 artarak 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye çıktı (210.000 TL zam).

Performance (Dört Çeker): Serinin en güçlüsü yüzde 4,61 zamlanarak 4.546.500 TL'den 4.756.000 TL'ye ulaştı (209.500 TL zam).