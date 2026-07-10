Pekyatırmacı, bahçenin yalnızca çiçeklerin sergilendiği bir alan olmadığını, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirebildiği yaşam alanı niteliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz, 11 bin 500 metrekare alanda rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla burada güzel hatıralar biriktirecekler, güzel fotoğraflar çekecekler, mekanların içerisinde dolaşacaklar, huzur bulacaklar. Ben tüm hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı, Konya dışından gelen misafirlerimizi çiçek bahçemize bekliyorum. Konya'mızın özellikle yerel çiçekleriyle, yerel çeşitleriyle tanışma fırsatını bulacaklar. Ziyaretçiler farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler. Her gün sabah 9'dan akşam 20'ye kadar bahçemiz hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, misafirlerimizin hizmetinde."