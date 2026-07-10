İkinci el otomotivde yaz durağanlığı: Reel fiyatlarda düşüş sürüyor

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, mayıs ayında 913.190 TL olan ilan fiyatları haziran ayında ortalama 914.918 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar bir önceki aya göre %0,79 düşüş gösterdi.



arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “2026’nın ilk yarısında otomotiv sektörü ekonomik gelişmeler, yatırım tercihleri ve sıfır araç tarafındaki kampanyaların etkisiyle temkinli bir seyir izledi. Yılın ilk aylarında dönemsel hareketlilik görülürken, bayram ve tatil dönemlerinde pazarda beklenen hareketlilik daha sınırlı kaldı. Haziran ayında ise ikinci el otomobil piyasasında durağanlık devam etti.

Haziranda sıfır araç tarafındaki agresif kampanyalar, özellikle 0-5 yaş aralığındaki ikinci el araçlara olan talebi yavaşlattı. Liste fiyatlarının altına inen sıfır kilometre araçlar karşısında ikinci el satıcıları istedikleri fiyat seviyelerine ulaşmakta zorlanırken, alıcıların önemli bir bölümü sıfır araç kampanyalarına yöneldi. arabam.com verileri, kurumsal satıcıların araçları aldıkları maliyetlerin altına düşmemek için fiyat indirimlerinde daha temkinli davrandığını; bireysel satıcıların ise daha hızlı satış yapmak amacıyla fiyatlarını daha fazla aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Nitekim haziran ayında bireysel ilanlarda fiyatı düşen ilanların oranı, kurumsal ilanlara kıyasla %17,08 daha yüksek gerçekleşti.

Enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda ise yılın başından bu yana ikinci el otomobil fiyatlarında reel düşüş eğilimi devam ediyor. Bununla birlikte, temmuz ayının ilk haftasında da piyasadaki durağanlığın sürdüğünü gözlemliyoruz. Mevcut görünüm, yaz aylarının otomotiv pazarında beklenenin altında bir hareketlilikle geçebileceğini düşündürüyor.” açıklamasında bulundu.



26 yıldır 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un haziran ayı ilanlarında diğer trendler ise şöyle gelişti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller



Haziran ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında bakıldığında ise haziran ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Corsa ve Polo oldu.





1.000.000 TL altı araç ilanları ağırlığını koruyor



arabam.com verilerine göre, haziran ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %33 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %18, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %9, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %13 oranında pay aldı.



İlanlardaki yaş aralıkları



Haziran ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 1 puan gerileyerek %24,5 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16,1 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı %30,1 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %11,8 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise %17,5 olarak kaydedildi.

Yakıt tipine göre araçların ilan oranları



arabam.com’da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, haziran ayında benzinli araçların ilan oranı %30,5 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak %45,8’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı %1,6, hibrit araçların ilan oranı %2,4 olarak kaydedildi. LPG’li araçların ilan oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak %19,7’ye yükseldi.