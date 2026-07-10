Hem istihdam hem ihracat: Dünya devleri o ilimizin mermerleri için sırada! Sırada bekleyen 20 firma var

İhracat pazarının artacağını ifade eden firma ortaklarından Metin Şeker, "Yaklaşık 3 senede altyapıyı tamamlayıp mermer kesim işlemine başladık. Şu an itibariyle kademelerimizi oluşturduk. Biz burada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Biz burada 3 tür mermer çıkıyoruz. Rosso Nova, Rosso Perla ve Galaksi Green dediğimiz mermerler var. Bizim buradan çıkardığımız mermer Elazığ Vişne Mermeri ile eşdeğer. Şu anda da çok fazla talep görüyor. Şu anda 20 firma bizden mermer bekliyor. Biz Çin, Hindistan ve İtalya'ya mermerlerimizden gönderdik. Gümüşhane adına gurur verici, burada ihracat yapan bir firma haline geldik. Zaten bu mermerlerin en büyük pazarı yurtdışında. Mermer içerisindeki kalsit damarları değerini arttırıyor. Bizim mermerimiz butik, Türkiye'de çok az bulunuyor. Özellikle iç mimarlar tarafından çok tercih ediliyor. Yeni olmamıza rağmen çok fazla talep var ve ben kendi adıma Elazığ Vişne Mermeri'nden daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.