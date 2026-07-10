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  • Hem istihdam hem ihracat: Dünya devleri o ilimizin mermerleri için sırada! Sırada bekleyen 20 firma var

Hem istihdam hem ihracat: Dünya devleri o ilimizin mermerleri için sırada! Sırada bekleyen 20 firma var

Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane, yer altı zenginliklerinin ardından şimdi de doğal taş sektöründe adından söz ettiriyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hem istihdam hem ihracat: Dünya devleri o ilimizin mermerleri için sırada! Sırada bekleyen 20 firma var

Kentteki İkisu mevkiindeki mermer ocağından çıkarılan Rosso Perla, Galaxy Green ve Rosso Nova cinsi mermerler; Çin, Hindistan ve İtalya pazarına ihraç ediliyor.

1 Adını gümüş madenlerinden alıyor

Adını gümüş madenlerinden alıyor

Tarih boyunca sahip olduğu maden yataklarıyla bilinen ve adını gümüş madenlerinden alan Gümüşhane, doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

2 Blok halinde işleniyor

Blok halinde işleniyor

Merkeze bağlı İkisu mevkiindeki ocaktan çıkarılan kendine özgü renk ve desenlere sahip mermerler, blok halinde işlenerek dünyanın önemli doğal taş pazarlarına gönderiliyor.

3 Yeşil ve kırmızı tonlarıyla dikkat çekiyor

Yeşil ve kırmızı tonlarıyla dikkat çekiyor

Yeşil ve kırmızı tonlarıyla dikkat çeken Galaxy Green, Rosso Perla ve Rosso Nova türü mermerler; mimari yapılarda, lüks iç mekan tasarımlarında, zemin ve duvar kaplamalarında kullanılmak üzere başta Çin, Hindistan ve İtalya olmak üzere farklı ülkelerde alıcı buluyor.

4 Kentin ekonomisine yeni bir değer katıyor

Kentin ekonomisine yeni bir değer katıyor

Gümüşhane'nin maden sektöründeki tecrübesinin ardından mermer ihracatıyla da uluslararası pazarda yer almaya başlaması, kentin ekonomisine yeni bir değer katarken, bölgedeki doğal taş potansiyelinin önümüzdeki yıllarda daha fazla ülkeye ulaşması hedefleniyor.

5 Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz

Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz

İhracat pazarının artacağını ifade eden firma ortaklarından Metin Şeker, "Yaklaşık 3 senede altyapıyı tamamlayıp mermer kesim işlemine başladık. Şu an itibariyle kademelerimizi oluşturduk. Biz burada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Biz burada 3 tür mermer çıkıyoruz. Rosso Nova, Rosso Perla ve Galaksi Green dediğimiz mermerler var. Bizim buradan çıkardığımız mermer Elazığ Vişne Mermeri ile eşdeğer. Şu anda da çok fazla talep görüyor. Şu anda 20 firma bizden mermer bekliyor. Biz Çin, Hindistan ve İtalya'ya mermerlerimizden gönderdik. Gümüşhane adına gurur verici, burada ihracat yapan bir firma haline geldik. Zaten bu mermerlerin en büyük pazarı yurtdışında. Mermer içerisindeki kalsit damarları değerini arttırıyor. Bizim mermerimiz butik, Türkiye'de çok az bulunuyor. Özellikle iç mimarlar tarafından çok tercih ediliyor. Yeni olmamıza rağmen çok fazla talep var ve ben kendi adıma Elazığ Vişne Mermeri'nden daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

6 İstihdam noktasında da önemli

İstihdam noktasında da önemli

Mermer ihracatının istihdam noktasında da çok önemli olduğunu söyleyen firmanın bir diğer ortağı Süleyman Ergün, "Gümüşhane iş konusunda Türkiye'nin en fakir illerinden birisi, burada bu iş kapısıyla insanlara ekmek verebilirsek bunun mutluluğunu yaşarız. Pazar payı bizim için önemli ama insanlara istihdam sağlamak bizi daha çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

7 Mermeriyle dünyaya açılıyor

Mermeriyle dünyaya açılıyor

Adını değerli madenden alan Gümüşhane, mermeriyle de dünyaya açılıyor.
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