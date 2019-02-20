İş dünyası STK’larında da seçim rüzgarı esiyor

Şubat 20, 2019 0 Yorum 75 Okunma
İş dünyası STK’larında da seçim rüzgarı esiyor

Siyasetteki seçim rüzgarı iş dünyasındaki üst örgütlerde de esiyor.

Önümüzdeki hafta seçime gidecek olan TÜSİAD’ın ardından TOBB kadın Girişimciler Kurulu da 27 Şubat’ta seçim yapacak.

KAGİDER, BMD gibi önemli STK’lar da bu yıl yeni başkanlarını belirleyecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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