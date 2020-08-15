Salgının etkisinin sert şekilde hissedildiği ikinci çeyrekte 47 satın alma ve birleşme işleminde 3 milyar dolarlık hacim gerçekleşti. Bu yıl 7-8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşılabilir. Gıda, sağlık, bilişim, telekom ve e-ticaret şirketlerine ilgi sürüyor.

TALİP YILMAZ

tyilmaz@ekonomist.com.tr

26 Temmuz-8 Ağustos 2020 tarihli sayıdan

Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde 33 satın alma ve birleşme (S&B) işleminde 1,1 milyar dolarla oldukça düşük bir hacim gerçekleşmişti.

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Yılın ikinci çeyreğinde ise 47 işlemde yaklaşık 3 milyar dolarlık hacim gerçekleşti. Bunun yaklaşık 2,3 milyar dolarını Peak Games ve Turkcell işlemleri oluşturdu.

Böylece yılın ilk yarısında 80 işlemde 4,1 milyar dolarlık hacim oldu. Geçen yılın ilk yarısında ise 112 işlemde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hacim ortaya çıkmıştı. Beklentiler pandeminin etkilerine rağmen olası büyük işlemlerle birlikte yıl sonunda 7-8 milyar dolarlık bir hacme ulaşılabileceği yönünde. 2019 yılındaki işlem hacmi 5 milyar dolar olmuştu.

BEKLEMEYE GEÇTİLER *

Yaşanan gelişmelerin ekonomiye ve şirketlere etkisi sonucunda şirketler yatırım ve büyüme ajandalarını önemli ölçüde askıya almış durumda.

KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, yeni yatırım ve şirket satın alma planlayan ve hatta bu konularda oldukça ilerleyen şirketlerin bile salgınla birlikte operasyonel olarak mevcut faaliyetlerine odaklanarak sermaye ve dış finansman kaynaklarını bu konuya yönlendirdiklerini söylüyor.

Ancak yüksek hacimli işlemlerin etkisiyle işlem hacminde geçen yılın yakalandığını ifade ediyor. Cantekinler, “S&B işlemlerinde pandeminin etkisinin yılın üçüncü çeyreğinde de hissedileceğini, son çeyrekte ise sınırlı toparlanacağını öngörüyoruz” diyor.

TOPARLANMA YAVAŞ OLUR *

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, S&B işlemlerinde pandemi nedeniyle süreçlerin biraz yavaşladığını ancak haziran ayından itibaren normalleşmeyle olağan iş akışına dönülmeye başlandığını söylüyor. Büyükavşar’a göre, bazı büyük hacimli işlemlerle birlikte yıl sonunda 8 milyar dolar civarında hacme ulaşılabilir. Büyükavşar, 2021’de toparlanmanın daha belirgin olacağı kanaatinde.

İLGİ ÇEKEN SEKTÖRLER *

Pandemiye rağmen belli sektörlerde işlemlerin devam ettiği görüldü. Bunların başında da Telekom ve bilişime yönelik sektörleri sıralayabiliriz. İş Yatırım Şirket Devralma & Birleşmeler Müdür Yardımcısı Aydın Eralp, teknoloji, e-ticaret sektörlerinin yanında paketleme ve gıdayı da listeye dahil ediyor. “İnsanlar evlerinden yapabildikleri birçok harcamayı e-platformlardan yaptıkları için bu sektörlerde ciddi bir trafik artışı yaşandı” diyen Eralp, gıdaya olan ürün talebine de dikkat çekiyor.

Müşfik Cantekinler ise ilgi çeken sektörleri, “Sağlık sektörü ve sağlık sektörüne yönelik tedarik ve hizmet sağlayan yan sektörler, tıbbi araştırmalar yapan ilaç şirketleri ve araştırma kuruluşları, hijyene yönelik üretim yapan şirketler, gıda ve tarım ile bunlara ilişkin tedarik zinciri, gıda perakendesi, iletişim ve telekom” şeklinde sıralıyor.