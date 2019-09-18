Malezya pazarında ortak arayışı hızlandı

Eylül 18, 2019 0 Yorum 89 Okunma
Malezya pazarında ortak arayışı hızlandı

Malezya, ABD-Çin ticaret savaşının etkisinden kaçmaya çalışan Türk şirketleri için ‘can simidi’ haline geldi.

3 trilyon dolarlık ASEAN Bölgesi’ne ve Çin pazarına gümrüksüz giriş imkanı sunan Malezya ile Türk şirketleri arasındaki ortak yatırım arayışı hızlandı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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