Malezya pazarında ortak arayışı hızlandı
Malezya, ABD-Çin ticaret savaşının etkisinden kaçmaya çalışan Türk şirketleri için ‘can simidi’ haline geldi.
3 trilyon dolarlık ASEAN Bölgesi’ne ve Çin pazarına gümrüksüz giriş imkanı sunan Malezya ile Türk şirketleri arasındaki ortak yatırım arayışı hızlandı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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