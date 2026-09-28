Opel yeni konsept otomobili STX Concept’in adını ve ilk detaylarını açıkladı

Alman otomotiv üreticisi Opel, yaklaşan Paris Otomobil Fuarı öncesinde yeni konsept otomobilinin adını açıkladı.

Rüsselsheim’da geliştirilen yeni konsept modelin adı Opel Sports Tourer eXperimental Concept, kısa adıyla ise STX Concept olacak. Yeni konsept otomobil; 2026/27 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası sezonunda mücadele edecek Opel GSE 27FE ve kısa süre önce tanıtılan Corsa GSE ile birlikte “Mondial de l’Auto”da dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

STX Concept adı, Opel’in Paris’te geleceğin station wagon modellerine nasıl baktığı konusunda da önemli ipuçları veriyor. İsminde yer alan “ST” kısaltması, Astra Sports Tourer gibi Şimşek logolu Sports Tourer modellerine gönderme yapıyor. Opel’in station wagon geçmişi, Olympia Rekord Caravan’ın tanıtıldığı 1953 yılına kadar uzanıyor. Marka, bu modelle station wagon gövde tipinin Avrupa’da yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenirken, bugün Astra Sports Tourer bu uzun soluklu geleneği sürdürüyor. Yüksek pratiklik ve esnekliği modern teknolojilerle buluşturan Astra Sports Tourer, aydınlatmalı Şimşek logosuyla tamamlanan markanın karakteristik Vizor ön tasarımının yanı sıra 1.634 litreye kadar yükleme hacmi sunuyor. Bu özellikleriyle model, günlük yaşamda ailelerin ihtiyaçlarına cevap verirken çalışma hayatında da işlevsel bir yol arkadaşı olarak kullanılabiliyor.

Opel STX Concept’in, adının da işaret ettiği gibi, aerodinamik açıdan verimli station wagon gövde tipinin geleceğine ilişkin marka vizyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Opel CEO’su Florian Huettl, “Opel’in Avrupa’da yaygınlaşmasında öncü rol oynadığı bu gövde tipi, konseptimizin merkezinde yer alıyor. STX Concept aynı zamanda yeni nesil tasarım dilimizi ve gelecekte seri üretim modellerimizde göreceğiniz tasarım unsurlarını da bünyesinde barındırıyor” dedi.

Elektrikli performans pistten yola taşınıyor

STX Concept, Opel’in 4. Hol’deki A42 numaralı standında sergilenecek ve markanın fuardaki öne çıkan modellerinden biri olacak. Konsept otomobile, Opel’in 2026/27 Formula E sezonunda mücadele edeceği GEN4 yarış otomobili Opel GSE 27FE eşlik edecek. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip GEN4 araçları, 800 HP’nin üzerinde güç ve 700 kW’a kadar enerji geri kazanımıyla elektrikli motor sporlarında performans anlayışını yeni bir seviyeye taşıyacak.

Formula E’de rekor sayıda galibiyete sahip Mitch Evans ile Formula E’de ilk sezonuna başlayacak Théo Pourchaire’in yer aldığı Opel GSE Formula E Takımı, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık programını planlandığı şekilde yürüten takım, yaklaşan sezon öncesinde çalışmalarına hız vererek pistteki mücadelesine hazırlanıyor.

Kısa süre önce tanıtılan Corsa GSE ise Opel’in yüksek performanslı elektrikli sürüş teknolojisini seri üretim modellerine nasıl taşıdığını gösteriyor. Şimşek logolu markanın yeni sportif hatchback modeli, Rüsselsheim’daki mühendisler ile Opel Motorsport ekibinin kapsamlı geliştirme çalışmalarından yararlanıyor. Corsa GSE modeli, Mokka GSE ve ralli versiyonu Mokka GSE Rally ile aynı motor ve aktarma sistemini paylaşıyor. 207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork üreten Corsa GSE, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,5 saniyede ulaşıyor ve böylece günümüzde üretilen seri üretim Opel modelleri arasında en hızlı model olarak öne çıkıyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda Opel CEO’su Florian Huettl, Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams, bu modellerin yanı sıra Opel’in diğer yeniliklerini de uluslararası basın mensuplarına tanıtacak.

