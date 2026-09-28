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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Öncelikli gündem fon soruşturmasındaki son durum olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda öncelikli gündem Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan fon soruşturmasındaki son durum olacak.

Ekonomist
Ekonomist
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Öncelikli gündem fon soruşturmasındaki son durum olacak

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Gündemin sıcak başlığı; derinleşen fon soruşturmasında gelinen yasal aşama olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşünde, benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin masaya yatırılacağına işaret etmişti. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar bünyesinde atılan adımlar toplantı gündemine taşınacak.

Bir diğer önemli başlık da Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Güvenlik kurumlarının sahada elde ettiği veriler eşliğinde örgütün silah bırakma takvimi göz önüne alınacak. Beklenen Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde gelinen aşamaya mercek tutulacak.

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